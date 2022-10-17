الاحتلال اعتقل 5300 فلسطينيًا منذ مطلع العام الجاري

رام الله - الرأي

قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 5300 مواطنا منذ بداية العام الجاري، من بينهم 111 امرأة، و620 طفلًا، و1610 أوامر اعتقال إداريّ.

وأضاف النادي، أن القدس كانت هي الأعلى من حيث حالات الاعتقال، وبلغت 2353 حالة.

وأوضح أنّ أعلى نسبة اعتقالات سُجلت في شهر نيسان/ أبريل 1228 حالة اعتقال.

وأكّد نادي الأسير، أنّ عمليات الاعتقال، رافقها إعدامات ميدانية هي الأعلى مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، وعمليات تنكيل واعتداءات، ضمن عمليات "عقاب جماعي"، شملت بلدات ومخيمات بأكملها.

وبين أنه إلى جانب ذلك، تتعمد قوات الاحتلال إحداث أكبر قدر من عمليات التخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم، والتي خلفت خسائر مادية كبيرة.

وأشار إلى أن عمليات الاعتقال الإداريّ شكّلت من حيث المعطيات الراهنّة الأخطر مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، وكان أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ خلال شهر آب/ أغسطس 2022، حيث بلغت 272 أمر، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، حتى نهاية أيلول إلى نحو 800 معتقل.