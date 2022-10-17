بلدية المغراقة تناقش الاثار الاجتماعية والبيئية لشارع الكوثر

الوسطى- الرأي

عقدت اليوم بلدية المغراقة، لقاءً بؤرياً مع عدد من أصحاب ملكيات شارع الكوثر، غرب المغراقة المؤدي للمستشفى التركي ، وذلك لتقييم الاثار الاجتماعية والبيئية والاجراءات لمشروع الشارع المستهدف والممول من المنحة المصرية لإعادة الإعمار بحضور رئيس البلدية أ. نضال أبو كميل وعضو المجلس البلدي أ. محمد أبو هويشل ورئيس قسم الهندسة والتنظيم م. سامي صبح .

ورحب أ. أبو كميل بالحضور مؤكدا على ضرورة تعزيز وترسيخ المشاركة المجتمعية وعلى أهمية تبادل الآراء والمشورة مع مواطني المدينة في سبيل المصلحة العامة وتوفير الخدمات المثلى لهم مشيراً أن استهداف شارع الكوثر جاء تماشياً مع تنفيذ المشروع المصري ، لما له اهمية في تطوير المنطقة وخدمة ساكنيها وتنظيم الحركة المرورية ، موضحاً حرص البلدية بالموافقة بالبدء بأعمال المشروع بأسرع وقت ممكن .

بدوره قدم م. صبح نبذة عن المشروع ومكوناته وأهدافه ومدى أهميته على تطوير الخدمات المقدمة وكيفية تنفيذه والتوافق مع أصحاب الملكيات في الشارع الذين قد يلحق بهم بعض نتيجة انخفاض منسوب الشارع .

وثمن الحضور جهود البلدية ودعوتهم للمشاركة في اللقاء مقدمين مداخلات وملاحظات تمحورت حول المشروع ومدى مساهمته في تحقيق الاهداف المطلوبة .