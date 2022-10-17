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الاحتلال يعتقل طالبًا ويصيب آخرين في الخليل المحتلة

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:38

الضفة المحتلة-الرأي:

 اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، طالبا من مدرسة طارق بن زياد عقب مواجهات اندلعت في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، كما أصيب عدد من الطلبة بحالات اختناق.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب عبد الرحمن مرار(17عاما)  أثناء عودة الطلاب من مدارسهم الى منازلهم، وهو من طلاب مدرسة طارق بن زياد الثانوية.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه الطلبة عند مغادرتهم المدرسة، وحاولت اعتقال طالبين من مدرسة النهضة في المنطقة الجنوبية، لكن مدير المدرسة هتلر أبو حماد، منعهم من دخول المدرسة، واحتجزت قوات الاحتلال بطاقته، وأطلقت قنابل الغاز صوب المدرسة، ما أدى الى إصابة عدد من الطلبة بحالات اختناق.

كما اندلعت مواجهات مع طلاب جامعة خضوري فرع العروب، نتيجة ممارسات قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه الطلبة.

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