وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل طالبًا ويصيب آخرين في الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة مصطفى حافظ للبنات تنفذ قيمة التضامن مع الاسرى وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح وشركة الكهرباء تواصلان صيانة الإنارة بالمدينة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغراقة توقع عقد اتفاق شراكة مع جامعة الإسراء وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة الأراضي يناقش تطورات العمل وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تبحث مع هيئة البترول خطة معايرة مضخات الوقود بمعبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تنفذ أعمال تدعيم لبرج فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تناقش مشروع تحسين إدارة مصادر الإيرادات الذاتية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغراقة تستقبل وفداً من إدارة الرقابة بالحكم المحلي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بإنشاء حديقة ومرافق رياضية في المتنزه
أخبار » الأخبار الفلسطينية

القانوع يحمل أجهزة السلطة المسؤولية عن حياة معتقلين سياسيين

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:46

غزة- الرأي:

حمّل الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع أجهزة أمن السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة عدد من الأسرى السياسيين في ضوء تدهور أوضاعهم الصحيّة، ونقل خمسة منهم إلى المستشفى الاستشاري في رام الله.
 
ودعا القانوع في تصريح صحفي اليوم الإثنين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجونها تجاوباً مع قيمنا الوطنية، وامتثالاً للقانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.
 
وشدد القانوع على ضرورة إنهاء هذه الصفحة السوداء من الاعتقال السياسي، فاستمرارها يشكّل خدمة مجانية للاحتلال في إضعاف جبهتنا الدّاخلية عبر استمرار وتصعيد الاعتقال السياسي للنشطاء والمناضلين الأحرار الذين يقاومون الاحتلال ويشتبكون معه دفاعاً عن شعبهم وأرضهم ومقدساتهم.
ودعا الناطق باسم حماس جميع القوى والفصائل الفلسطينية والهيئات الحقوقية إلى الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها الوطنية في إنهاء الاعتقال السياسي المشين.
 
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟