القانوع يحمل أجهزة السلطة المسؤولية عن حياة معتقلين سياسيين

غزة- الرأي:

حمّل الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع أجهزة أمن السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة عدد من الأسرى السياسيين في ضوء تدهور أوضاعهم الصحيّة، ونقل خمسة منهم إلى المستشفى الاستشاري في رام الله.



ودعا القانوع في تصريح صحفي اليوم الإثنين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجونها تجاوباً مع قيمنا الوطنية، وامتثالاً للقانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.



وشدد القانوع على ضرورة إنهاء هذه الصفحة السوداء من الاعتقال السياسي، فاستمرارها يشكّل خدمة مجانية للاحتلال في إضعاف جبهتنا الدّاخلية عبر استمرار وتصعيد الاعتقال السياسي للنشطاء والمناضلين الأحرار الذين يقاومون الاحتلال ويشتبكون معه دفاعاً عن شعبهم وأرضهم ومقدساتهم.

ودعا الناطق باسم حماس جميع القوى والفصائل الفلسطينية والهيئات الحقوقية إلى الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها الوطنية في إنهاء الاعتقال السياسي المشين.



