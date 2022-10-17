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أكثر من 5000 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال "عيد العرش "

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 05:13

القدس المحتلة- الرأي

أفادت مصادر مقدسية بأن 5094 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك خلال أيام عيد العرش العبري، والذي استمر 8 أيام.

واقتحم صباح اليوم الاثنين، عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى في اليوم الأخير لعيد العرش العبري.

وأفادت مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال سمحت لـ 219مستوطنًا باقتحام المسجد الأقصى.

وبحسب ما أفادت مصادر محلية فإن قوات الاحتلال أمنت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وانتشارهم في البلدة القديمة القدس.

واعتدت قوات الاحتلال صباح اليوم على المرابطات في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس وأبعدتهن من المكان بالتزامن مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطة المقدسية هنادي الحلواني من طريق باب السلسلة بالقدس القديمة بعد الاعتداء عليها والتنكيل بها.

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