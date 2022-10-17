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أستراليا تتخلى عن اعترافها بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 05:19

وكالات- الرأي

تخلت أستراليا بهدوء عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لـ"إسرائيل"، وفقًا لما جاء في صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، اليوم الاثنين، نقلاً عن صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأفادت الصحيفة العبرية، أن وزارة الخارجية والتجارة في البلاد ألغت لغة موقعها على الإنترنت التي تنص على اعتراف كانبرا بالقدس الغربية كعاصمة لـ"إسرائيل" وعزمها على نقل سفارتها إلى هناك بعد التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 

وتعرض صفحة الويب الآن نصًا يؤكد أن أستراليا "ملتزمة بحل الدولتين، داخل حدود معترف بها دوليًا" ولكنها لم تعد تتضمن إشارات إلى القدس الغربية.

وجاء في الجمل المحذوفة حديثًا: "تماشيًا مع هذه السياسة الطويلة الأمد، اعترفت أستراليا في كانون الأول/ ديسمبر 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وتتطلع أستراليا إلى نقل سفارتها إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليًا، وذلك لدعم، وبعد تحديد الوضع النهائي لحل الدولتين".

وتشكل الخطوة مسارًا عكسيًا عن سياسة 2018 التي تبنتها إدارة رئيس الوزراء آنذاك، سكوت موريسون، في أعقاب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

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