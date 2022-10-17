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خلال لقاءها مع وكيل وزارة المالية

نقابة الموظفين: صرف كشف العلاج من المستحقات الخميس القادم

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 05:22

غزة- الرأي

أكدت نقابة الموظفين في القطاع العام أنه سيتم صرف كشف العلاج من المستحقات لغاية شهر 11/2021 يوم الخميس القادم.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي صدر عنها اليوم، الاثنين، أنه خلال اجتماع نقيب الموظفين أ. خليل الزيان وأعضاء النقابة مع وكيل وزارة المالية أ. عوني الباشا تم مناقشة عدة قضايا تهم الموظفين وتسعى النقابة إلى حلها.

وأكد البيان أنه سيتم صرف أول دفعة من الـ 6% الخاصة بالمتقاعدين بداية شهر نوفمبر القادم.

وأضاف أنه سيتم صرف مخصصات الدراسات المسائية والشامل بداية الشهر القادم.

ونوه البيان إلى أن النقابة تسعى جاهدة وخلال اجتماعاتها المتعددة مع الكوادر الحكومية وصناع القرار إلى الضغط من أجل حل قضايا الموظفين المختلفة، وتحسين الواقع الوظيفي لهم.

بدوره ثمن الباشا الدور التي تقوم به النقابة على كافة الصعد، وأثني على المشاريع التي تسعى إلى تنفيذها في المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بصندوق الموظف ومشروع باصات نقل الموظفين.

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