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هنية يُعزي أردوغان بضحايا انفجار منجم الفحم

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:53

وكالات-الرأي:

بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس برقية تعزية إلى فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضحايا انفجار منجم للفحم بمنطقة بارتين شمالي البلاد.

وأعرب رئيس الحركة عن خالص تعازيه الحارة لرئيس الجمهورية التركية ولعموم الشعب التركي بالحادثة الأليمة، قائلًا "إننا في حركة حماس، إذ نتقدم لفخامتكم بالتعزية والمواساة، لنرفع من خلالكم إلى أسر الضحايا والجرحى والمصابين، وإلى الشعب التركي عامة أصدق مشاعر التعزية والمواساة".

وأكد رئيس الحركة وقوف حركة حماس والشعب الفلسطيني إلى جانب الرئيس والشعب التركي الأصيل، داعيًا الله عز وجل أن يسلّم الجمهورية التركية وأهلها من كل سوء ومكروه، وأن يربط على قلوب أسر الضحايا والمصابين.

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