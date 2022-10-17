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الاحتلال يغلق حاجز سالم شمال جنين حتى إشعار آخر

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:25

جنين- الرأي

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم، إغلاق حاجز سالم العسكري شمال جنين حتى إشعار آخر.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الجيش قرر إغلاق حاجز سالم شمال جنين حتى إشعار آخر، في أعقاب عملية إطلاق النار تجاه الحاجز".

واستهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم، قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتمركزة حاجز سالم العسكري غرب مدينة جنين بوابل من الرصاص. ‏

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الساعات الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتي جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ "سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو؛ يظهر لحظات إطلاق النار تجاه قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

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