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"هنية" يبارك تجديد الثقة لوزير الشباب والإعلام الكويتي

18 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:14

"هنية" يبارك تجديد الثقة لوزير الشباب والإعلام الكويتي

الكويت- الرأي

بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تجديد الثقة لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب والرياضة الكويتي عبد الرحمن المطيري.

وقدم هنية تمنياته بالتوفيق للوزير المطيري خلال اتصال هاتفي، وعبر عن أمله في تحقيق المزيد من الإنجازات للوزير الذي حظي بالثقة ضمن التشكيلة الجديدة للحكومة الكويتية.

وأكد هنية تقديره للمواقف الأصيلة التي تقدمها دولة الكويت في دعم الشعب الفلسطيني ومساندة قضيته العادلة، وتمنى أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من برامج التعاون ودعم الشباب والرياضة في فلسطين.

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