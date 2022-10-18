طالبات كلية مجتمع الأقصى ينفذن فعالية أكتوبر الوردي

غزة- الرأي

نفذت طالبات قسم العلاقات العامة في كلية مجتمع الأقصى، فعالية أكتوبر الوردي لتوعية الطالبات بسرطان الثدي وخطورته .

وقدم الفريق القائم على الفعالية نصائح للطالبات للوقاية من سرطان الثدي، عن طريق توضيح فوائد الفحص الدوري المبكر للثدي، وفوائد الغذاء الصحي، والتأكيد على أهمية الفحص المبكر للوقاية من المرض

وحثت الطالبات على الفحص الدوري للاطمئنان على صحتهم من خلال مراكز الفحص المنتشرة على مستوى قطاع غزة والتابعة لوكالة الغوث الأنروا.

وزعت الطالبات شعار أكتوبر الوردي على الطالبات وملصقات توعوية.

يذكر أن هذه الفعالية تأتي كتطبيق عملي في مساق التدريب الميداني للطالبات.