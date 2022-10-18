جامعة الأقصى والكلية تفتتحان مختبر الطفولة المبكرة

غزة- الرأي

افتتحت جامعة الأقصى، ممثلة برئيس مجلس أمنائها د. كمال الشرافي والقائم بأعمال رئيس الجامعة أ.د. أيمن محمود صبح وعميد شؤون العلاقات الدولية د. رضوان أبو ركبة، وعميد كلية مجتمع جامعة الأقصى للدراسات المتوسطة د. ناصر ريان مختبر الطفولة المبكرة Care , بحضور النائب الأكاديمي د. رائد الحجار، والنائب الإداري والمالي د. عماد الشريف، وعدد من أكاديميي الكلية وإدارييها.

وفي بداية حفل الافتتاح رحب الدكتور عبد الناصر ريان بالجميع في رحاب الكلية, مشيراً إلى هذا الإنجاز النوعي الذي يخدم قسم تربية الطفل في الكلية ويساهم في تعزيز وبناء قدرات طلبة القسم، من جانبه نوه د. أبو ركبة أن هذه المختبر هو أحد مخرجات مشروع تعزيز التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة في فلسطين (CARE), ويحتوي المختبر على 22 جهاز حاسوب وجهاز LCD Interactive يهدف إلى ضمان تقديم خدمات الطفولة المبكرة بشكل مستدام من خلال التزام الحكومة والشراكة المعززة مع الجامعات والأسر والمؤسسات ذات الصلة المحلية والإقليمية والدولية، وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي، حيث يشترك في هذا 13 شريك من دول فلسطين وبريطانيا وإيطاليا واليونان وإيرلندا والبرتغال، وتعتبر جامعة الأقصى هي المؤسسة الأكاديمية الوحيدة في قطاع غزة المشاركة في هذا المشروع.

من جانبه أعرب أ. د صبح عن فخره بإنشاء مثل هذه المختبرات التي تخدم طلبة الكلية وخاصة طلبة قسم تربية الطفل حيث استفاد الطاقم الأكاديمي والتقني للقسم بصقل مهاراتهم من خلال الدورات التدريبية الخارجية التي تم ابتعاثهم من خلال المشروع.

وخلال كلمته أكد معالي د. الشرافي على ضرورة مواصلة العمل والاجتهاد لتجسيد رؤية ورسالة وأهداف الكلية على أرض الواقع، وضرورة إعادة تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الكلية وجامعة برشلونة في استضافة خريجي الكلية، مشدداً على أهمية مواصلة الإنجازات بغض النظر عن الظروف المحيطة.

وفي نهاية الافتتاح قام الوفد بجولة ميدانية داخل المختبر والاطلاع على الأجهزة.