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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

18 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:25

الضفة الغربية- الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم، حملة اعتقالات واسعة في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من القدس المحتلة والضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات واسعة تركزت بشكل أكبر في القدس المحتلة وخاصة مخيم شعفاط.

واعتقل من القدس، مواطنة من عائلة الضيافين وشقيقها بلال، إلى جانب الشبان: عاطف التميمي، أحمد طه، نادر أبو رجب، أمجد أبو رجب، فادي سعد.

وفي رام الله، اعتقل إدريس العبد من كوبر، وصلاح الدين الزبيدي من مخيم الجلزون، وثائر حمدان من بيت سيرا.

فيما اعتقل محمد سحو من بلدة قباطية جنوب جنين.

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