تعرف على العلاجات المنزلية لتخفيف الصداع

يعرف أي شخص عانى من ألم شديد أو نوبة صداع نصفي مدى صعوبة العمل أو القيادة أو حتى إجراء محادثة أثناء خفقان رأسك، ولكن عندما يصيبك الصداع ، يمكنك القيام بأكثر من مجرد الانتظار ، وعلى الرغم من أن الراحة أو النوم قد يساعدان بالفعل، تتوفر علاجات أخرى فعالة للصداع وطرق لإيجاد علاج سريع للصداع، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

ويمكن تخفيف العديد من أعراض الصداع جزئيًا على الأقل بدون دواء، و فيما يلي بعض النصائح لعلاج الصداع وتخفيف الصداع النصفي.

ضع كيس ثلج على رأسك ورقبتك.

تعتبر الكمادات الباردة على الرأس والرقبة علاجًا منزليًا شائعًا لتخفيف آلام الصداع النصفي. يجد بعض الناس أنه مفيد أيضًا في حالات صداع التوتر. لتجنب إصابة الجلد ، قم بلف الثلج أو كيس الثلج بقطعة قماش وقم بتطبيقها لمدة لا تزيد عن 15 إلى 20 دقيقة في المرة الواحدة.

ضع الحرارة على الرأس أو الرقبة أو اليدين والقدمين.

قد يساعد استخدام الحرارة في تخفيف صداع التوتر أو تخفيف آلام نوبة الصداع النصفي ، وفقًا لمايو كلينك . استخدم ضمادة تدفئة منخفضة أو زجاجة ماء ساخن أو كمادة دافئة أو منشفة ساخنة. قد يكون الاستحمام بالماء الساخن مفيدًا أيضًا ، أو قم ببساطة بتشغيل الماء الدافئ على يديك وقدميك.

اشرب كوبًا كبيرًا من الماء.

تقول مؤسسة الصداع الوطنية إن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى نوبة الصداع النصفي أو يؤدي إلى صداع غير الصداع النصفي . قد يساعد استبدال السوائل التي يحتاجها جسمك على تخفيف الألم.

مارس أسلوب الاسترخاء.

تأمل وتنفس بعمق وحاول أن تتخيل صورة سلمية. "تقنيات الاسترخاء المختلفة يمكن أن تساعد بشكل كبير المرضى الذين يعانون من صداع" تقلص العضلات "، كما يقول روزنتال.

قم بتدليك نفسك.

يخفف التدليك من توتر العضلات ، ويساعد أحيانًا على تقليل آلام الصداع ، وفقًا لمايو كلينك . قم بتدليك صدغيك وفروة رأسك ورقبتك وكتفيك بلطف بأطراف أصابعك أو قم بمد رقبتك برفق.

جرب العلاج بالابر.

قد تكون قادرًا على تقليل الصداع النصفي وآلام الصداع عن طريق تدليك نقطة الضغط الموجودة بين الإبهام والسبابة. استخدم إبهام إحدى يديك لتدليك اليد الأخرى بحركة دائرية لمدة 15 إلى 20 ثانية ، ثم بدل اليدين.

اشرب مشروبًا يحتوي على الكافيين.

بكميات صغيرة ، يمكن أن يقلل الكافيين من الألم المرتبط بالصداع النصفي في المراحل المبكرة من النوبة أو يعزز تأثيرات تخفيف الألم للأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، وفقًا لمايو كلينك . لكن لا تفرط في ذلك: يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين بشكل متكرر إلى الإصابة بالصداع الانسحابي إذا قمت بتقليصه سريعًا في وقت لاحق. يمكن أن يساهم الكافيين أيضًا في الصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية .

ضع القليل من زيت النعناع.

افرك بعض زيت النعناع في صدغك أو جبهتك لمعرفة ما إذا كان هذا العلاج الطبيعي يساعد في تقليل آلام رأسك ، نظرًا لأن زيت النعناع يمكن أن يسبب تهيجًا للجلد ، فقد ترغب في خلط قطرة من زيت النعناع في ملعقة صغيرة أو اثنتين من زيت محايد مثل زيت الجوجوبا أو زيت الأفوكادو لتخفيفه أولاً.

أغمض عينيك واسترح.

هذا علاج فعال للصداع المرتبط بالصداع النصفي ، ويمكن أن يساعد في تخفيف صداع التوتر أيضًا. اجلس أو استلق في غرفة هادئة ومظلمة وعينيك مغمضتين واسترخي قليلاً. يقول روزينتال: "يبحث المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي غريزيًا عن بيئة مظلمة وهادئة يمكنهم فيها النوم لبضع ساعات على الأقل. فالنوم كثيرًا ما يخفف الألم أو يزيله".