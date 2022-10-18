علماء الفلك يرصدون ألمع وميض من الضوء على الإطلاق

لاحظ علماء الفلك ألمع وميض من الضوء على الإطلاق، انفجار 18.000.000.000.000 فولت من حدث وقع على بعد 2.4 مليار سنة ضوئية من الأرض، ويعتقد الخبراء أن الوميض نتج على الأرجح عن تكوين ثقب أسود، وتم اكتشاف انفجار أشعة جاما، الشكل الأكثر كثافة للإشعاع الكهرومغناطيسي، لأول مرة بواسطة التلسكوبات المدارية في 9 أكتوبر ولا يزال توهجه اللاحق قيد المراقبة من قبل العلماء في جميع أنحاء العالم.



وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال بريندان أوكونور، الذي استخدم أدوات الأشعة تحت الحمراء على تلسكوب جيميني ساوث في تشيلي: "إنه حقًا يحطم الأرقام القياسية، سواء في كمية الفوتونات أو طاقة الفوتونات التي تصل إلينا ''، مضيفا "شيء من هذا القبيل، هذا في مكان قريب، هو في الواقع حدث مرة واحدة في القرن".



وقال أوكونور لفرانس برس، إن انفجارات أشعة جاما التي تدوم مئات الثواني، يُعتقد أنها ناجمة عن احتضار نجوم ضخمة أكبر من شمسنا بثلاثين مرة.



ينفجر النجم وينهار في ثقب أسود، ثم تتشكل المادة في قرص حول الثقب الأسود، وتسقط في الداخل، وتنطلق في نفاثة من الطاقة تنتقل بسرعة 99.99٪ من سرعة الضوء.



أطلق الفلاش فوتونات تحمل 18 تيرا إلكترون فولت من الطاقة، أي 18 مع 12 صفراً خلفها، وأثرت على الاتصالات الراديوية طويلة الموجة في الغلاف الأيوني للأرض.



وكانت بدأت أبحاث أشعة جاما لأول مرة في الستينيات عندما تم تصميم الأقمار الصناعية الأمريكية لاكتشاف ما إذا كان الاتحاد السوفيتي يفجر قنابل في الفضاء، وانتهى الأمر بالعثور على مثل هذه الانفجارات التي تنشأ من خارج مجرة درب التبانة.