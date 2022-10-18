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أستراليا تلغي اعترافها بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"

18 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:08

الرأي - وكالات:

أعلنت أستراليا، اليوم الثلاثاء، أنها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعةً بذلك عن قرار مثير للجدل اتخذته الحكومة المحافظة السابقة.

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أن وضع المدينة المقدسة يجب أن يتقرر من خلال محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وليس من خلال قرارات أحادية الجانب.

وقالت في بيان إن "القدس قضية وضع نهائي يجب أن تحل في إطار مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني".

وأضافت "لن ندعم مقاربة تقوض هذا الاحتمال"، مشددة على أن "سفارة أستراليا كانت دائما، ولا تزال، في تل أبيب".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، عن استدعاء السفير الأسترالي في وقت لاحق اليوم، إلى جلسة استماع، وتقديم رد رسمي على القرار.

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