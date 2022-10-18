بذكرى "وفاء الأحرار" .. وزارة الأسرى تؤكد على ضرورة تحرير الأسرى

غزة - الرأي:

أكدت وزارة الأسرى، في الذكرى الحادية عشر لصفقة "وفاء الأحرار" على أهمية وضرورة تحرير الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت في بيان صحفي، إن المقاومة الفلسطينية أنجزت الصفقة في عرس فلسطيني بهيج بتحرير أكثر من ألف أسير وأسيرة من أسرانا البواسل من سجون الاحتلال.

وأكدت أن تلك الصفقة التي كانت ثمرة لتضحيات جسيمة ودماء زكية طاهرة سالت على أرض فلسطين الحبيبة، متمثلة بعملية الوهم المتبدد البطولية وحروب طاحنة على قطاع غزة قدم فيها شعبنا صورة مشرقة في الصبر والتحدي.

وأضافت: "لقد أبهرت مقاومتنا الغراء العالم أجمع في عملية أمنية معقدة لما يقارب من ستة أعوام ﻹخفاء الجندي الأسير في ظل ظروف قاسية ومعقدة، انتهت بفرض المقاومة إرادتها وشروطها على الاحتلال وأجبرته على التسليم بمطالبها والإفراج عن الأسرى الأبطال".

ولفتت وزارة الأسرى إلى أن الشعب الفلسطيني وفي رحاب هذا الذكرى يخوض معركته على كل الجبهات، ويستمر في شق طريقه نحو الحرية والتحرير.

وتوجهت وزارة الأسرى بالتحية للأسرى البواسل خلف القضبان والأسيرات الماجدات، مؤكدة أن حريتهم تستحق منا أن نقدم الغالي والنفيس وأن نضحي بكل ما نملك من أجل أن نراهم أحرارًا أعزاء بين أهلهم وذويهم.