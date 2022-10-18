وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقيمون حفلاً غنائياً داخل الحرم الإبراهيمي وكالة الرأي الفلسطينية نفوق 477 حوتا علقت على شاطئين نائيين في نيوزيلندا وكالة الرأي الفلسطينية قريبا.. تدشين أطول قطار ركاب في العالم وكالة الرأي الفلسطينية بذكرى "وفاء الأحرار" .. وزارة الأسرى تؤكد على ضرورة تحرير الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: ريال للابتعاد في الصدارة وبرشلونة لمداواة جراحه وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: نقدر جهود ماليزيا في إنقاذ فلسطيني اختطفه "الموساد" وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية بعثة فلسطين تصل انطاليا التركية للمشاركة ببطولة العالم لمصارعة الذراعين وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر رفح والسودانية وكالة الرأي الفلسطينية الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية لعام 2022
أخبار » الأخبار الفلسطينية

للمرة الثانية خلال أقل من شهر

مستوطنون يقيمون حفلاً غنائياً داخل الحرم الإبراهيمي

18 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:09

الخليل – الرأي:

دنس مستوطنون، الليلة الماضية، الحرم الإبراهيمي الشريف، وأقاموا حفلاً غنائياً داخله، بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير الحرم الابراهيمي ورئيس سدنته غسان الرجبي، إن مستوطنين نظموا حفلا غنائيا تخلله رقصات "تلمودية" داخل الحرم الإبراهيمي، وفي باحاته، احتفالا بالأعياد اليهودية.

فيما فرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في محيط الحرم، والمنطقة الجنوبية من المدينة لتأمين الاحتفالات الاستيطانية.

وذكر الرجبي أن المستوطنين اقتحموا برفقة قوات الاحتلال، الليلة، الحرم الإبراهيمي، وأدخلوا آلات موسيقية ومكبرات صوت، ونظموا حفلا غنائيا استمر حتى ساعات فجر اليوم، في انتهاك فاضح لدور العبادة.

ولفت إلى أن الاحتلال لا يسمح للفلسطينيين بإدخال مستلزمات الحرم الضرورية للصيانة والترميم، ولا يسمح حتى للإعلاميين ادخال كاميراتهم إلا بتنسيق مسبق مع الاحتلال.

تجدر الإشارة إلى أن احتفالا غنائيا مماثلا نظمه مئات المستوطنين في الثالث من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، داخل الحرم الإبراهيمي، في انتهاك فاضح لدور العبادة، وخصوصية المسلمين، وسط مطالبات بضرورة لجمه بكل قوة من خلال التوافد على الحرم، ووضع السفراء والقناصل وكافة الجمعيات الحقوقية والإنسانية في العالم بصورة ما يجري داخله وبمحيطه من انتهاكات واعتداءات صارخه بقوة السلاح.

 

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى والكلية تفتتحان مختبر الطفولة المبكرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟