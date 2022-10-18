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الاحتلال يعتقل 11 مواطناً من القدس بينهم سيدة

18 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:25

الضفة المحتلة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 مواطناً من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 شبان من مخيم شعفاط بينهم سيدة، عرف منهم: فادي سعد، وأحمد طه، وعاطف التميمي، وبلال الضيافين، وشقيقته.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نادر أبو رجب، وأمجد أبو رجب، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في بلدة عناتا شمال شرق القدس، وعبثت بمحتوياتهما.

ومن بلدة بيت حنينا شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى شادي سهيل خوري ( 16 عاما)، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

هذا وتفرض قوات الاحتلال تشديدات على حاجز مخيم شعفاط، منذ نحو أسبوعين، ما يتسبب بأزمة خانقة، وتمنع طلبة المدارس من المرور عبر الحاجز.

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