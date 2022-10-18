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قوات الاحتلال تواصل حصارها العسكري لنابلس لليوم الثامن

18 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:28

نابلس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشديد إجراءاتها وحصارها العسكري لنابلس، لليوم الثامن على التوالي.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة جنوب نابلس للخارجين منها صباح اليوم، ونصبت حواجز طيارة أخرى على امتداد شارع حوارة الرئيسي، وعلى مدخل بلدة بيتا.

وشهدت حواجز صرة، والمربعة، وبيت فوريك والحمرا شرق وشمال نابلس، صباح اليوم، أزمة سير خانقة، بسبب عمليات التفتيش والتدقيق بهويات المواطنين الذين يمرون عبر هذه الحواجز.

كما واصل قوات الاحتلال إغلاق حاجز دير شرف غرب نابلس بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية.

وكانت قوات الاحتلال احتجزت عددا من المواطنين من قرية سالم شرق نابلس على إحدى البوابات العسكرية خلال توجههم لقطف ثمار الزيتون.

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