حماس: استهداف الاحتلال لأبناء شعبنا حول العالم إرهابٌ منظّم

غزة - الرأي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن استهداف الكيان الصهيوني لأبناء شعبنا حول العالم إرهاب منظّم يستوجب إدانة ومحاسبة دولية.

وأعربت الحركة في بيان لها على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، لجهود الحكومة الماليزية وأجهزتها الأمنية، في تحرير المواطن الفلسطيني المختطف من قبل عصابات الموساد الصهيوني، التي انتهكت سيادة الأراضي الماليزية، في محاولة منها للعبث بأمنها واستقرارها وسلامة ضيوفها الآمنين على أراضيها.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة وتجريم هذه الممارسات الاحتلالية المُمنهجة للكيان الصهيوني، التي تنتهك سيادة الدول، وتعبث بأمن وسلامة أبناء شعبنا الفلسطيني، والعمل بكل مسؤولية لتقديم قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، لمحاسبتهم على إجرامهم بحقّ شعبنا، داخل فلسطين وخارجها.