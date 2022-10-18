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بسبب حادثة سجن "ريمون"

وزارة الأسرى: الاحتلال يعاقب أهالي الأسرى بإلغاء زيارات ذويهم

18 تشرين أول / أكتوبر 2022 04:21

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

قالت وزارة الأسرى وشؤون المحررين في غزة، إن سلطات الاحتلال تعاقب أهالي الأسرى بإلغاء الزيارات المقررة هذا الشهر لكافة السجون بسبب ما حدث في سجن ريمون في الثاني من الشهر الجاري بين عائلة الأسير الطيطي وأحد السجانات.

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه كان من المفترض أن يتم استئناف الزيارات لأهالي الأسرى هذا الأسبوع بعد انتهاء الأعياد اليهودية، ولكن إدارة السجون حتى الآن لم تسمح باستئناف الزيارات.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مجدداً بممارسة دورها الإنساني والضغط على الاحتلال لإعادة برنامج زيارات أهالي الأسرى.

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