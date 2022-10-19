حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين.
وعرف من المعتقلين حسب مكتب اعلام الأسرى كلاً من:
1. إسلام أبو هدية- رام الله
2. نديم سامر مظلوم- الجانية غرب رام الله
3. المسن محمود عودة- نابلس
4. حسام المصري- نابلس
5. الجريح مدحت منيف الريماوي- مخيم عين السلطان بأريحا
6. معتز عايد بركات- النبي صموئيل شمال غرب القدس
7. منير الباسطي- القدس
8. مصطفى أبو غزالة- القدس
9. نادر جواريش- مخيم عايدة شمال بيت لحم
10. محمد عيد بركات- بني نعيم شرق الخليل
11. جهاد أحمد ادعيس- بني نعيم
12. أحمد خالد ربيع- أبو ديس شرق القدس
13. تامر خالد ربيع- أبو ديس
14. أحمد يوسف بدر- أبو ديس
15. صهيب بدر- أبو ديس