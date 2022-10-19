حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الضفة المحتلة - الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين.

وعرف من المعتقلين حسب مكتب اعلام الأسرى كلاً من:

1. إسلام أبو هدية- رام الله

2. نديم سامر مظلوم- الجانية غرب رام الله

3. المسن محمود عودة- نابلس

4. حسام المصري- نابلس

5. الجريح مدحت منيف الريماوي- مخيم عين السلطان بأريحا

6. معتز عايد بركات- النبي صموئيل شمال غرب القدس

7. منير الباسطي- القدس

8. مصطفى أبو غزالة- القدس

9. نادر جواريش- مخيم عايدة شمال بيت لحم

10. محمد عيد بركات- بني نعيم شرق الخليل

11. جهاد أحمد ادعيس- بني نعيم

12. أحمد خالد ربيع- أبو ديس شرق القدس

13. تامر خالد ربيع- أبو ديس

14. أحمد يوسف بدر- أبو ديس

15. صهيب بدر- أبو ديس