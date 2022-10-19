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الاحتلال يقتحم يعبد والقرى المجاورة لها ويستولي على كاميرات

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:01

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جنين – الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، بلدة يعبد والقرى المجاورة واستولت على كاميرات مراقبة ونصبت حواجز عسكرية جنوب غرب جنين. 

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وداهمت منازل ومصالح تجارية في منطقة النبعة وفتشتها واستولت على كاميرات تسجيل، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى طوره، والطرم، وام دار، ومغيرا، وبلدة عرابة.

كما نفذت قوات الاحتلال حملات تمشيط وتفتيش واسعة في محيط قرية الجلمة شمال شرق جنين، فيما اقتحمت قرى رمانة وعانين والطيبة غرب المدينة، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.

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