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أسعار المنتجات الزراعية واللحوم

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:08

1615011837-2199-38
1615011837-2199-38

نشرت وزارة الزراعة أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية لليوم الأربعاء 19/10/2022

أسعار المنتجان 1615011837-2199-38
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