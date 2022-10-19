أسعار المنتجات الزراعية واللحوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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19 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:08
نشرت وزارة الزراعة أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية لليوم الأربعاء 19/10/2022
جامعة الأقصى والكلية تفتتحان مختبر الطفولة المبكرة
08:58حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
09:12مصرية ولدت فاقدة للبصر.. فتفوقت عالميا في هذه الرياضة
09:08تأثيرات "كبيرة" لأحدث موجة جفاف في القرن الإفريقي
09:14مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
09:04قوات الاحتلال تواصل حصار نابلس لليوم التاسع
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