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الاحتلال يُحول أسيرين للاعتقال الإداري ويُجدد لآخر

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:07

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية قرار اعتقال إداري بحق أسيرين من أريحا وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، دون تهمة.

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن محكمة الاحتلال حولت الأسير حمزة هديب من مخيم عين السلطان في أريحا للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، والأسير محمد الصيفي من مخيم الدهيشة لمدة أربعة شهور، دون أن توجه لهما المحكمة أي تهمة، وذلك بتوصية من المخابرات التي ادعت وجود ملف سري لهما.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين هديب والصيفي خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري بعد مداهمة منزليهما ونقلهما إلى مراكز التوقيف، وبعد أن فشلت في تلفيق تهم لهما حولتهما الى الاعتقال الإداري.

في سياق متصل، جددت محكمة "عوفر" العسكرية ا قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير بلال عبد العزيز من الخليل جنوب الضفة، لمدة 6 شهور دون تهمة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عبد العزيز بتاريخ 19/4/2022، بعد مداهمة منزله، وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، ونقلته إلى مركز توقيف "عتصيون" العسكري.

وذكر إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال وبعد مرور أسبوع على اعتقاله أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، ونقلته إلى سجن "النقب" الصحراوي، وقبل يوم واحد من موعد إطلاق سراحه جددت له الإداري لمرة ثانية لستة شهور إضافية بتعليمات من المخابرات التي ادعت أن له ملف سري.

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