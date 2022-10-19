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"الشباب والثقافة" تفتتح دورة تدريبية بعنوان "كيف أكون مبادراً ريادياً؟"

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:29

"الشباب والثقافة" تفتتح دورة تدريبية بعنوان "كيف أكون مبادراً ريادياً؟"

غزة- الرأي
تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة، وإشراف جمعية روّاد للتنمية المجتمعية، افتتح مركز شباب جباليا التنموي دورة تدريبية بعنوان: "كيف أكون مبادراً ريادياً؟" بمشاركة 35 طالبة جامعية في منطقة مشروع عامر غرب مدينة غزة.

وحضر الافتتاح المدير العام للشباب في الهيئة الأستاذ جمال العقيلي، ومدير دائرة التدريب والتأهيل الدكتور محمد المدهون، وعضو مجلس ادارة المركز الأستاذ محمد النونو، ومحاضر الدورة رئيس تنسيقية المبادرين الأستاذ زكي مدوخ.

وخلال كلمة له أكد العقيلي على أهمية المبادرات ودورها في خدمة المجتمع، لافتًا إلى أن البرنامج التدريبي ينسجم من توجهات الهيئة لتمكين الشباب الفلسطيني من مهارات ابتكار وصناعة المبادرات الشبابية المجتمعية التي تسهم فعليًا في تلبية حاجة مجتمعية أو في معالجة مشكلة أو قضية مؤثرة اجتماعيًا، مبينًا أن الهيئة ستعلن خلال الفترة القادمة عن مسابقة لاختيار أفضل مبادرة فردية على مستوى قطاع غزة.

يذكر أن الدورة التدريبية تتكون من عدة محاور أهمها مفهوم الريادة والمبادرة، والمبارات الشبابية، وابتكار المبادرات، وتمويل وتنفيذ ومتابعة المبادرات الشبابية.

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