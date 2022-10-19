غزة - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.52 شيكل

سعر صرف الدينار: 4.97 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.47 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.18 شيكل