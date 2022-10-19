جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم الأربعاء، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.52 شيكل
سعر صرف الدينار: 4.97 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.47 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.18 شيكل
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19 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:55
غزة - الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم الأربعاء، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.52 شيكل
سعر صرف الدينار: 4.97 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.47 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.18 شيكل
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