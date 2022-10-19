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"هيئة الأسرى" تطالب الصليب الأحمر بالتدخل لوقف حرمان الأسرى من الزيارة

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:01

الضفة المحتلة - الرأي:

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لدى حكومة الاحتلال وإدارة سجونها، لوقف سياسة حرمان ذوي الأسرى من زيارة ابنائهم، استناداً إلى حجج واهية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها تلقت بالأمس اتصالاً من اللجنة الدولية للصليب، أبلغتنا فيه بتعليق إدارة السجون الزيارات لكافة السجون، دون وجود اي أسباب حقيقية تستدعي ذلك، وانها ربطت ذلك بالأحداث التي تمّت في سجن "ريمون"، خلال احدى الزيارات قبل أكثر من أسبوعين.

وأكدت أن إلغاء الزيارات مبني على نوايا عقابية وانتقامية من الأسرى وذويهم، حيث هناك مساعٍ دائمة من منظومة الاحتلال لاستغلال كل الظروف التي تحقق هذا الهدف، ويتضح ذلك من إجراءاتها خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ ظهور جائحة "كورونا".

وأعربت الهيئة عن قلقها من هذه الإجراءات والممارسات، التي تزيد من معاناة الأسرى وذويهم، وأن تتحرك المؤسسات والمنظمات الدولية لوضع حد لهذا التفرد.

يشار إلى سلطات الاحتلال علّقت يوم أمس زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم حتى تاريخ 2/11/2022.

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