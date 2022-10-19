وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة مواطن بحادث سير بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنظم يوماً دراسياً حول السلامة والصحة المهنية وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنظم يوماً دراسياً حول إدارة النفايات الطبية وكالة الرأي الفلسطينية الاتصالات و الشرطة الفلسطينية يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية تجارة وصناعة نابلس: الحصار المتواصل بمثابة حرب اقتصادية وكالة الرأي الفلسطينية "هيئة الأسرى" تطالب الصليب الأحمر بالتدخل لوقف حرمان الأسرى من الزيارة وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية على إلغاء زيارات عائلاتهم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل ضابط اسعاف على حاجز زعترة جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية بلح غزة هذا العام .. الأسوأ منذ عقود وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفذ دورة علمية بعنوان "أهل سما" للقراءات الثلاثة
أخبار » الأخبار الحكومية

"المالية" تنتهي من اعداد أول دورة الكترونية

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:41

"المالية" تنتهي من اعداد أول دورة الكترونية

غزة-الرأي

انتهت لجنة التدريب الالكتروني التابعة لوحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي من اعداد وتجهيز أول دورة تدريب الكتروني من نوعها بعنوان" التهرب الضريبي وطرق مكافحته" ألقاها المدرب خلف الوادية مدير الحسابات بالادارة العامة للقيمة المضافة.

 وتطرقت الدورة إلى طرق وأساليب الحد من ظاهرة التهرب الضريبي ولا سيما فيما يتعلق بالقيمة المضافة، وتعتمد الدورة على حلقات مصورة تم تسجيلها بالتعاون مع قناة روافد بوزارة التربية والتعليم العالي.

من ناحيته أشاد القائم بأعمال مدير عام الوحدة د. محمود مهاني بجهود اللجنة وإنجازها لهذا العمل الهام والذي يأتي ضمن الأساليب الحديثة لتطوير الأداء المؤسسي بالوزارة ولا سيما فيما يتعلق بالتدريب الالكتروني للموظفين.

بدوره أكد رئيس اللجنة محمد الدويك أن هذه الدورة الإلكترونية تعتبر إنجازا فريدا من نوعه من حيث تجهيز المادة العلمية والسيناريو والإخراج والتصوير، مقدما شكره لمدرب الدورة وأعضاء اللجنة ووزارة التربية والتعليم لمساهمتهم في إنجاح الدورة.

ودعا دويك الموظفين الراغبين بالالتحاق بالدورة التسجيل لدى مندوب التخطيط في كل إدارة، منوهاً أن الدورة ستبدأ يوم الاحد القادم 23/10/2022.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى والكلية تفتتحان مختبر الطفولة المبكرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟