"المالية" تنتهي من اعداد أول دورة الكترونية

غزة-الرأي

انتهت لجنة التدريب الالكتروني التابعة لوحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي من اعداد وتجهيز أول دورة تدريب الكتروني من نوعها بعنوان" التهرب الضريبي وطرق مكافحته" ألقاها المدرب خلف الوادية مدير الحسابات بالادارة العامة للقيمة المضافة.

وتطرقت الدورة إلى طرق وأساليب الحد من ظاهرة التهرب الضريبي ولا سيما فيما يتعلق بالقيمة المضافة، وتعتمد الدورة على حلقات مصورة تم تسجيلها بالتعاون مع قناة روافد بوزارة التربية والتعليم العالي.

من ناحيته أشاد القائم بأعمال مدير عام الوحدة د. محمود مهاني بجهود اللجنة وإنجازها لهذا العمل الهام والذي يأتي ضمن الأساليب الحديثة لتطوير الأداء المؤسسي بالوزارة ولا سيما فيما يتعلق بالتدريب الالكتروني للموظفين.

بدوره أكد رئيس اللجنة محمد الدويك أن هذه الدورة الإلكترونية تعتبر إنجازا فريدا من نوعه من حيث تجهيز المادة العلمية والسيناريو والإخراج والتصوير، مقدما شكره لمدرب الدورة وأعضاء اللجنة ووزارة التربية والتعليم لمساهمتهم في إنجاح الدورة.

ودعا دويك الموظفين الراغبين بالالتحاق بالدورة التسجيل لدى مندوب التخطيط في كل إدارة، منوهاً أن الدورة ستبدأ يوم الاحد القادم 23/10/2022.