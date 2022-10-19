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خلال قطفهم ثمار الزيتون

مستوطنون يُهاجمون المزارعين جنوب نابلس المحتلة

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:59

الضفة المحتلة-الرأي:

هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المزارعين، خلال قطفهم ثمار الزيتون، في جماعين جنوب نابلس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن عددا من المستوطنين هاجموا مزارعين، بإلقاء الحجارة باتجاههم، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.

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