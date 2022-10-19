مستوطنون يُهاجمون المزارعين جنوب نابلس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المزارعين، خلال قطفهم ثمار الزيتون، في جماعين جنوب نابلس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن عددا من المستوطنين هاجموا مزارعين، بإلقاء الحجارة باتجاههم، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.