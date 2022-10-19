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مستوطنون يطعنون متضامنة أجنبية شرقي بيت لحم

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 05:10

مستوطنون يطعنون متضامنة أجنبية شرقي بيت لحم
مستوطنون يطعنون متضامنة أجنبية شرقي بيت لحم

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيبت، متضامنة أجنبية بطعنة سكين وبكسر في القدم، إثر اعتداء للمستوطنين، على مواطنين ومتضامنين أجانب في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد صاحب الأرض إبراهيم عبيات، بأن مستوطنين اعتدوا على مجموعة من المواطنين والمتضامنين الأجانب الذين تطوعوا لمساعدته بقطف ثمار الزيتون، مؤكدا إصابة المتضامنة الأجنبية بطعنة سكين في الظهر وكسر في قدمها.

وأكد أن المستوطنين اقتلعوا ما يزيد عن 300 شتلة زيتون، وقاموا برش أشجار الزيتون بمبيدات كيماوية حارقة، مشيرا إلى أن مساحة الأرض تقدر ب 90 دونما.

ويذكر أن قرية كيسان تتعرض لاعتداءات متكررة من المستوطنين على المزارعين وينكلون بهم، ويسرقون معداتهم، ويمنعوهم من رعي مواشيهم، كما استولوا على مساحات واسعة من أراضيهم.

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