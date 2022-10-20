5 طرق سهلة للتخلص من الرؤوس البيضاء

الرؤوس البيضاء في الوجه مشكلة قد تواجه البعض، وقد يختلط عليهم الأمر في وجود حلول لهذه المشكلة، ربما يعتقد البعض أن هي حفر أو ندبات، لكن في الحقيقة هي رؤوس بيضاء ضغيرة توجه البشرة الدهنية وغير الدهنية، لذا يمكننا التخلص منها بطريقة مباشرة وسهلة وفقًا لما جاء في موقع"greatist."

غسل الوجه:

يفضل أن تقومين بغسل الوجه بشكل دائم، كما عليك غسل الوجه من المكياج، كما يمكنك تطهيرها بشكل دورى لمنع ظهور الرؤوس البيضاء.

زيت شجرة الشاي:

زيت شجرة الشاي من أفضل الاختيارات التي تساعدنا في القضاء والتخلص الفعال من حب الشباب، لكونه مضادا للأكسدة، ويعمل على تهدئة الأحمرار أو أي التهابات بالبشرة، ومن الممكن وضع زيت شجرة الشاي في بعض الكريمات المناسبة لبشرتك أو الغسول على حسب الرغبة .

التقشير بانتظام:

قد يساعد التقشيرعلى منع ظهور خلايا الجلد الميتة والزيوت، التي قد تتجمع في مسام البشرة تسبب في ظهور الرؤوس البيضاء، ولكن في حالة التقشير لابد أن يكون تقشير بانتظام ولكن بطريقة متوسطة، فلإفراط في التقشير قد يتسبب في حدوث التهابات بالبشرة.

اغسلي شعرك بانتظام

اغسلي شعرك بانتظام لمنع تراكم الزيوت، وأيضًا تجنبي استخدام المنتجات الدهنية، في حالة وضع أي مادة دهنية على الشعر يفضل أن تحذرين ملامستها للبشرة .

واقي شمس:

من الممكن أن يكون واقي من الشمس سميكا أو ودهنيا، حيث أنه قد يحميك من الأشعة فوق البنفسجية التى تتلف بشرتك من حب الشباب، وهو أمر غير لطيف، لذا يجب عليكِ اختيار الواقي المناسب لطبيعة بشرتك.