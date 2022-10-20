إضراب بالضفة والقدس وحداد بغزة على روح الشهيد التميمي

الضفة/غزة - الرأي

عمّ الإضراب الشامل، اليوم الخميس، مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما أُعلن عن حالة حداد في قطاع غزة إكراما لروح الشهيد عدي التميمي.

وكان الشاب عدي التميمي (22 عاما) استشهد مساء أمس الأربعاء، بعد اشتباك مسلح عند مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، بعد 10 أيام من الملاحقة في أعقاب تنفيذه عملية على حاجز شعفاط أدت لمقتل مجندة إسرائيلية.

وأغلقت المحال التجارية، والمؤسسات المختلفة، إلى جانب المدارس أبوابها في مختلف مناطق القدس المحتلة والضفة الغربية، تلبيةً لدعوة القوى الوطنية والإسلامية، التي دعت لتحويل اليوم، إلى يوم غضب، والتوجه إلى نقاط التماس للاشتباك والمواجهة مع الاحتلال.

وشهدت مناطق متفرقة من القدس، ومدن الضفة، مسيرات الليلة الماضية، غالبيتها خرجت عفوية تحيةً لروح الشهيد عدي التميمي.

واندلعت مواجهات في عدة مناطق بالقدس والضفة، وتركزت بشكل أكبر في العيزرية والعيساوية وحي سلوان.

وأعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، حالة الحداد في القطاع اليوم الخميس اكراما لروح الشهيد التميمي الذي وصفته بالأيقونة التي أشرقت في سماء فلسطين، الملهم الذي رسم معالم الطريق للشباب الفلسطيني من بعده.

وتوجهت اللجنة بالتحية للقدس عاصمة فلسطين؛ ولمخيم شعفاط مسقط رأس الشهيد؛ وللضفة الغربية الثائرة، داعية الشباب الثائر في جميع أراضينا المحتلة للسير على درب الشهيد، وأن يوقدوا من دمائه مشاعل التحرير القادم لا محالة.

كما أعلنت عن فتح بيت عرس للشهيد لاستقبال المهنئين باستشهاده؛ وذلك في ساحة الجندي المجهول بعد صلاة العصر مباشرة.