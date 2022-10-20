كن صديقا للبيئة..كيف تزرع نبات الزعتر فى البيت

محبو اللون الأخضر الطبيعى والزهور يشعرون بالسعادة عند زراعة أي نبتة صغيرة، فبمجرد رؤية العيدان الخضراء الصغيرة، يشعرون أن جهدوهم المبذول أثمر بنجاح، وبرغم أن تربية النبات تأخذ الكثير من الوقت، إلا أنها تعطيهم طاقة إيجابية الكبيرة، والزراعة هى طريقة فعالة للمحافظة على البيئة، وزيادة الأكسجين النقى.

ونبات الزعتر، هو عشب معمر رائع وله استخدامات متعددة، ويمكن زراعته في المنزل، ويحتاج للاهتمام الأساسى حتى يزدهر، ويعتبر إنباته بطيئا نسبياً، إلا أن سيقانه الخشبية تنمو لتصل حوالى من 6إلى 12 بوصة، ويمكن زراعة الزعتر في أي وقت من السنة، ويوجد طريقة لكيفية زراعة الزعتر وفقاً لموقع"thespruce".

هل يزرع الزعتر بسهولة في الداخل:

يعتبر الزعتر من أسهل النباتات العشبية التي تزرع بسهولة، وعند زراعة النبات بالداخل يجب جعله يتلقى الضوء الساطع طوال الوقت، ويكون الأمر ممتع بالنسبة للمبتدئين.

ما الذى يحتاجه الزعتر لينمو في المنزل:

ضوء الشمس:

نبات الزعتر يعتبر من عشاق الشمس، ومعروف عنه أنه يفضل زراعته في مكان يصل له أشعة الشمس الكاملة، طوال اليوم، ويمكن وضعه بجوار نافذة تتعرض للشمس طوال الوقت، وإذا كان المكان لاتصل له أشعة الشمس لوقت طويل، فيمكن عمل بقعة دافئة خاصة في فصل الشتاء، لينمو تحت أضواء الفلورسنت.

درجة الحرارة والرطوبة:

الزعتر يعود أصله إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويزدهر في المناخ الحار الجاف، ولهذا يجب الحفاظ على حرارة المنزل ما بين 60 إلى 80 درجة، مع الحرص على وجود الرطوبة عند الحد الأدنى، وجعل النبات بعيد عن الغرف الأكثر رطوبة مثل المطابخ والحمامات.

السماد:

الزعتر يفضل التربة التي تفتقر إلى العناصر الغذائية، والتسميد التكميلى غير ضرورى، ويمكن زرع الزعتر في وعاء بمفرده، ويكون أفضل له، لأن زرعه مع أعشاب أخرى يجعل التربة غنية مما لا يزدهر بشكل صحيح، ويمكن إعطاء الزعتر أسمدة مخففة في وقت مبكر عن موسم نموه، يمكن اختيار سماد عضوى، إذا كنت تريد أن تأكل منه.

التقليم والصيانة:

يمكن حصاد الزعتر في أي وقت، عن طريق قص السيقان في أي وقت تحتاج إليه، ويمكن نباتات الأصص خشبية بعد ثلاث أو أربع سنوات، ويمكن عندها إلزالة القطع الأصغر وفصلها وإعادة زراعتها في أوانى منفصلة جديدة.

الحاوية التي يكون فيها نبات الزعتر:

لا يحتاج الزعتر إلى مساحة كبيرة لينمو، ويمكن لحاوية تبلغ قطرها حوالى أربع بوصات مناسبة لزراعة النباتات الصغيرة، وتعمل الأوانى الفخارية بشكل أفضل مع النبات، ويجب التأكد من أن الحاوية بها تصريف جيد.

ويجب اختيار خليط من التربة يكون جاف وجيد التصريف، لأن الزعتر معرض بشكل كبير على تعفن جذوره والإفراط في الرى، والخلطات الرملية أفضل شيء.