سبيس إكس تكشف خدمة الانترنت عبر الأقمار الصناعية على الطائرات

كشفت سبيس إكس عن التفاصيل الرسمية لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك الخاصة بالطيران ، ووعدت بتقديم سرعات تصل إلى 350 ميجابت في الثانية لكل طائرة.



كان الرئيس التنفيذي لشركة دلتا، إد باستيان، قد اعترف في وقت سابق من هذا العام، بأن شركة الطيران أجرت "اختبارات استكشافية" لتقنية الإنترنت الخاصة بشركة ستارلينك لطائراتها.



أعلنت شركة Hawaiian Airlines أيضًا أنها ستبدأ في نشر ستارلينك عبر الإنترنت مع طائرات "مختارة" في عام 2023 تقريبًا في نفس الوقت. بعد ذلك بوقت قصير وبعد إطلاق Starlink for RVs ، أذنت لجنة الاتصالات الفيدرالية للشركة بتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للمركبات وفقا لموقع Engadget.



وستكون Starlink Aviation ، وفقًا لصفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بالشركة ، متاحة في جميع أنحاء العالم ، طالما أن الطائرة المجهزة بمحطات Aero Terminal الخاصة بها تتمتع بإطلالة خالية من العوائق على السماء.



تتحرك الأقمار الصناعية للخدمة في مدار أرضي منخفض ، لذلك دائمًا ما يكون هناك واحد أو عدد قليل من الأقمار الصناعية.



تقول سبيس إكس إن هذا يعني أن الركاب سيحصلون على وصول ثابت إلى الإنترنت، سواء كانت الطائرة فوق الأرض أو الماء وحتى أثناء ركوبها أو هبوطها.



إذا تمكنت Starlink Aviation من الوفاء بوعود SpaceX حقًا، فإن ذلك سيجعلها أسرع بكثير من خيارات الأقمار الصناعية الأخرى التي لا تقدم سوى سرعات تصل إلى 100 ميجابت في الثانية لكل طائرة على الأكثر.



وتدعي الشركة أن الخدمة ستسمح للركاب بالقيام بأشياء لا يمكنهم القيام بها في منتصف الرحلة، مثل إجراء مكالمات الفيديو ، ولعب الألعاب عبر الإنترنت، واستخدام VPN.



وستكون الخدمة متاحة في البداية لطائرات مختارة، لكن الشركة تخطط لتطوير دعم لمزيد من هياكل الطائرات في المستقبل.



تعتزم شركة SpaceX بدء تسليم مجموعات Starlink Aviation Aero Terminal في عام 2023 ، لذلك من المحتمل أن تعلن أولى شركات الطيران التي تقدم الخدمة كخيار WiFi على متن الطائرة في الأشهر المقبلة.