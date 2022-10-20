وكالة الرأي الفلسطينية "عرين الأسود" تنفذ 3 عمليات إطلاق نار ردًا على استشهاد التميمي وكالة الرأي الفلسطينية "الغرفة المشتركة" تنعى الشهيد عدي التميمي وكالة الرأي الفلسطينية متى يكون ألم الكتف من أعراض سرطان الرئة؟ وكالة الرأي الفلسطينية سبيس إكس تكشف خدمة الانترنت عبر الأقمار الصناعية على الطائرات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية كن صديقا للبيئة..كيف تزرع نبات الزعتر فى البيت وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية إضراب بالضفة والقدس وحداد بغزة على روح الشهيد التميمي وكالة الرأي الفلسطينية 5 طرق سهلة للتخلص من الرؤوس البيضاء وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة: لا يوجد إضراب والدوام المدرسي كالمعتاد
أخبار » الأخبار الفلسطينية

دعت للوقوف دقيقة تكريم له بغزة ظهرًا

"الغرفة المشتركة" تنعى الشهيد عدي التميمي

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:41

غزة- الرأي

نعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد عدي التميمي ابن مدينة القدس المحتلة، منفذ عمليتي شعفاط و"معاليه أدوميم" البطوليتين.

وقالت الغرفة في بيان صحفي: "إن الشهيد التميمي لقن العدو دروساً قاسية في عمليته الأولى التي أبدى فيها جسارة وبطولة حين قاتلهم وجندلهم من نقطة صفر في قلب ثكنة عسكرية وأمنية حصينة، ثم في مطاردته وعجز الكيان المزعوم بطائراته وجنوده ومنظومة استخباراته عن الوصول إليه على مدار أكثر من عشرة أيام، وختامًا بمطاردته هو للعدو في مكان لم يتوقعه، وارتقائه مقبلًا غير مدبر في مشهد بطولي لن تنساه الأجيال".

وأضافت أن هذه "البطولات المتتالية التي يسطرها أبطالنا ومجاهدونا ومقاتلونا في القدس والضفة المحتلة ستكون نبراساً لمن خلفهم ورعباً متواصلاً للمحتل طالما بقي جاثماً على أرضنا ويدنس مقدساتنا".

وتابعت: "لئن ارتقى عدي اليوم ففي فلسطين ألف ألف عدي، وعلى من اتخذ قرار العدوان على أقصانا ومقدساتنا واستفزاز مشاعر شعبنا في أقدس مقدساته أن ينتظر الأجوبة الصادمة من شعبنا ومقاوميه الأشاوس".

ودعت الغرفة أبناء شعبنا في قطاع غزة للوقوف دقيقة تكريم وتحية للشهيد التميمي تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الخميس في جميع الشوارع والمؤسسات والميادين تأكيداً على فخرهم واعتزازهم بهذا بهذا الشهيد المقدام وبإخوانه ورفاقه الذين يسيرون على نفس الطريق.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى والكلية تفتتحان مختبر الطفولة المبكرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟