"الغرفة المشتركة" تنعى الشهيد عدي التميمي

غزة- الرأي

نعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد عدي التميمي ابن مدينة القدس المحتلة، منفذ عمليتي شعفاط و"معاليه أدوميم" البطوليتين.

وقالت الغرفة في بيان صحفي: "إن الشهيد التميمي لقن العدو دروساً قاسية في عمليته الأولى التي أبدى فيها جسارة وبطولة حين قاتلهم وجندلهم من نقطة صفر في قلب ثكنة عسكرية وأمنية حصينة، ثم في مطاردته وعجز الكيان المزعوم بطائراته وجنوده ومنظومة استخباراته عن الوصول إليه على مدار أكثر من عشرة أيام، وختامًا بمطاردته هو للعدو في مكان لم يتوقعه، وارتقائه مقبلًا غير مدبر في مشهد بطولي لن تنساه الأجيال".

وأضافت أن هذه "البطولات المتتالية التي يسطرها أبطالنا ومجاهدونا ومقاتلونا في القدس والضفة المحتلة ستكون نبراساً لمن خلفهم ورعباً متواصلاً للمحتل طالما بقي جاثماً على أرضنا ويدنس مقدساتنا".

وتابعت: "لئن ارتقى عدي اليوم ففي فلسطين ألف ألف عدي، وعلى من اتخذ قرار العدوان على أقصانا ومقدساتنا واستفزاز مشاعر شعبنا في أقدس مقدساته أن ينتظر الأجوبة الصادمة من شعبنا ومقاوميه الأشاوس".

ودعت الغرفة أبناء شعبنا في قطاع غزة للوقوف دقيقة تكريم وتحية للشهيد التميمي تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الخميس في جميع الشوارع والمؤسسات والميادين تأكيداً على فخرهم واعتزازهم بهذا بهذا الشهيد المقدام وبإخوانه ورفاقه الذين يسيرون على نفس الطريق.