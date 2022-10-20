مشروبات تمنحك دفعة قوية من الطاقة

يشعر الكثير من الناس بالنعاس وانخفاض الطاقة بعد تناول الطعام، ويشعرون بالحاجة إلى شرب نوع من المشروبات التي يمكن أن تمنحهم الطاقة وتساعدهم على البقاء نشطين.

معظم الناس يميلون إلى شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو مشروبات الطاقة التي تحتوي على نوع من الكربوهيدرات، حيث يتم تكسير هذه الكربوهيدرات وتزويد الجسم بالطاقة المطلوبة.

ومع ذلك وفقا لموقع " thehealthsite "، قد لا تزودك جميع أنواع المشروبات بالطاقة وقد لا تكون صحية للجسم، لذلك ، من المهم أن تشرب مشروبات صحية لجسمك ، إلى جانب ذلك ستوفر لك أيضًا زيادة الطاقة.

المشروبات التي تساعد على إمدادك بالطاقة



الشاي:



هذا المشروب غنى بمادة الكافيين التي تساعد على إيقاظك وإلى ذلك يمكنك أن تضيف الحليب أو العسل والتى سوف تعطيك دفعة من الطاقة، يحتوي الشاي أيضًا على بعض مضادات الأكسدة الموجودة فيه والتي تساعد على منع أضرار الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى حالات صحية مزمنة.

القهوة:



هذا مشروب يشربه الناس أكثر من غيرهم عندما يشعرون بالنعاس أو انخفاض الطاقة، حيث يحتوي هذا المشروب على مادة الكافيين التي تمنحك التحفيز وشرب القهوة بكميات معتدلة ومن المعروف أيضًا أنه مفيد للقلب.

عصير البرتقال:



هذا مشروب يمكن للشخص أن يشربه عندما يكون منخفض الطاقة، حيث يحتوي كوب عصير البرتقال على كميات جيدة من السعرات الحرارية والسكريات الطبيعية الموجودة فيه والتي تمنح الجسم دفعة من الطاقة، إلى جانب ذلك ، يعتبر عصير البرتقال أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين سي الذي يعتبر مفيدًا للغاية للجسم.

الحليب:



يحتوي الحليب على اللاكتوز وهو من الكربوهيدرات الطبيعية الموجودة فيه والتي تساعد على إمدادك بالطاقة. وشرب كوب من الحليب لن يمنحك الطاقة فحسب ، بل يساعدك أيضًا على تزويدك بالعناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم والبروتينات والفيتامينات.