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روسيا والهند تطوران جيلا جديدا من صواريخ BrahMos

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:15

روسيا والهند تطوران جيلا جديدا من صواريخ BrahMos
روسيا والهند تطوران جيلا جديدا من صواريخ BrahMos

أعلنت شركة BrahMos Aerospace الروسية-الهندية أنها تعمل على مشروع لتطوير جيل جديد من صواريخها المجنحة.

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي للشركة، أتول راني: "ستبدأ اختبارات التأهيل لصواريخ BrahMos NG الجديدة أوائل عام 2024".

وأضاف "نحن نعمل على مشروع الصاروخ الجديد، ومن المتوقع ان تتم المصادقة عليه في فرع شركتنا في موسكو قريبا، لنباشر بعدها بعمليات التصنيع والتطوير".

وتبعا لراني فإن "الخبراء يسعون لأن يكون الصاروخ الجديد بوزن 1330 كلغ، وأن يصل مداه المجدي إلى 300 كلم، وأن يكون مصمما ليطلق من أي طائرة مقاتلة عاملة في سلاح الجو الهندي، وأن هذا النوع من الصواريخ سيستعمل في البداية من مقاتلات Su-30MKI الروسية الصنع".

وأشار مدير الشركة إلى "أن الهند ستستعمل هذا النوع من الصواريخ مع مقاتلات Su-30 الموجودة لدى جيشها، ومن ثم ستحاول استخدامه مع مقاتلات Tejas الخفيفة لديها، ومن المحتمل أيضا أن تطور هذه الصواريخ لتستخدم مع الطائرات الحربية الغربية، لكن الأمر يتوقف عند رغبات العملاء".

طورت صواريخ BrahMos في إطار المشروع الروسي-الهندي المشترك BrahMos Aerospace، وجعلت كنسخة معدلة عن صواريخ "أونيكس" البحرية الروسية، وجرى اختبار أول نسخة من هذه الصواريخ عام 2001، كما أطلقت منها إصدارات مختلفة تصل سرعة بعضها إلى 3430 كلم/سا، وتستخدم هذه الصواريخ حاليا في القوات الجوية والبرية والبحرية في الهند.

وعام 2021 بدأ سلاح الجو الهندي باختبار نسخة معدلة من هذه الصواريخ يمكن استعمالها مع مقاتلات سوخوي الحربية، ولها القدرة على إصابة أهداف على بعد 300 كلم.

المصدر: سلاح روسيا

 

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