ربما تم اكتشاف كتالوج النجوم المفقود للعالم هيبارخوس - الذي يُعتبر أول محاولة معروفة لرسم خريطة سماء الليل بأكملها - على ورق محفوظ في دير سانت كاترين في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وفي عام 2012، لاحظ طالب عالم الكتاب المقدس بيتر ويليامز، شيئا مثيرا للفضول وراء حروف المخطوطة المسيحية التي كان يحللها في جامعة كامبريدج.

وعثر الطالب، جيمي كلير، على مقطع مشهور باليونانية يُنسب غالبا إلى إراتوستينس; عالم الفلك ورئيس أمناء مكتبة الإسكندرية (أحد أرقى أماكن التعلم في العالم القديم).

وفي عام 2017، كشف التصوير المتعدد الأطياف للوثيقة عن تسع صفحات تحتوي على تلميحات لنص تمت كتابته فوقها. ولم يكن هذا اكتشافا غير معتاد في حد ذاته - كانت المخطوطة سلعة ثمينة على مدى قرون مضت، لذلك لم يكن من غير المألوف أن يتخلص العلماء من الجلود القديمة لإعادة استخدامها.

ولاحظ ويليامز، أثناء استعراضه للنتائج في السنة الثانية من الوباء، بعض الأرقام الفردية في أوراق دير سانت كاترين.

وعندما مرر الصفحة إلى المؤرخين العلميين في فرنسا، أصيب الباحثون بالصدمة. فقال المؤرخ فيكتور جيسمبرغ من المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية في باريس لجو مارشانت في مجلة Nature، أنه "كان من الواضح على الفور أن لدينا إحداثيات نجوم".

الإجابة المختصرة هي أننا لا نفعل ذلك - على الأقل ليس بكل تأكيد. وما يعرفه الخبراء، مع ذلك، هو أن عالم الفلك اليوناني، هيبارخوس، كان يعمل على فهرس النجوم لسماء العالم الغربي بين 162 و127 قبل الميلاد.

ويشير العديد من النصوص التاريخية إلى هيبارخوس على أنه "أبو علم الفلك" وتنسب إليه الفضل في اكتشاف كيفية "تذبذب" الأرض على محورها في ما يُعرف الآن باسم الحركة الاستباقية. ويُقال أيضا إنه أول من قام بحساب حركة الشمس والقمر.

وبالنظر إلى خريطة النجوم المدفونة خلف نص مخطوطات دير سانت كاترين، عمل الباحثون إلى الوراء لاكتشاف حركة الأرض في وقت كتابة الخريطة. وتطابقت إحداثيات النجوم تقريبا مع المقدار المتوقع من كوكبنا حوالي 129 قبل الميلاد، خلال حياة هيبارخوس.

وحتى تم العثور على هذه الخريطة، قام عالم الفلك كلوديوس بطليموس بتجميع أقدم فهرس معروف للنجوم في القرن الثاني الميلادي، بعد ثلاثة قرون من هيبارخوس. والعمل الآخر الوحيد الذي تركه هيبارخوس هو التعليق على قصيدة فلكية تصف الأبراج النجمية. ويتطابق العديد من الإحداثيات التي أعطاها هيبارخوس للنجوم في تعليقه على الظواهر بشكل وثيق مع وثيقة دير سانت كاترين، على الرغم من أن النص المجزأ قد يكون من الصعب فك رموزه.

ويمكن استعادة الإحداثيات المقروءة لكوكبة واحدة فقط، وهي Corona Borealis، من الأوراق المعثور عليها في مصر، لكن يعتقد الباحثون أن من المحتمل أن تكون السماء الليلية بأكملها قد رسمها هيبارخوس في مرحلة ما.

وبدون تلسكوب، كان مثل هذا العمل صعبا للغاية ويستغرق وقتا طويلا.

وتتطابق الرموز مع المصطلحات اليونانية القديمة. ويعتمد مصطلح "الطول" على امتداد الكوكبة بين الشرق والغرب، بينما يصف مصطلح "العرض" الامتداد الشمالي الجنوبي للكوكبة.

وبالمقارنة مع أعمال بطليموس اللاحقة، يبدو أن رياضيات هيبارخوس أكثر موثوقية، ضمن درجة واحدة مما سيجده علماء الفلك الحديثون لاحقا. ويشير هذا إلى أن بطليموس لم يقلد ببساطة عمل هيبارخوس.

وهناك مخطوطة أخرى، وهي ترجمة لاتينية لـ Phaenomena من القرن الثامن الميلادي، تشترك في بنية ومصطلحات مماثلة لممر Corona Borealis، ما يشير إلى أنها تستند أيضا إلى عمل هيبارخوس.

وكان بعض علماء الفلك قد اقترحوا سابقا أن هيبارخوس كتب الإحداثيات الأصلية التي تم الاستشهاد بها في هذه الوثائق اللاتينية، لكن اكتشاف النص الجديد يضيف وزنا إضافيا لهذه الفكرة.

ويأمل الباحثون في إمكانية استعادة المزيد من النصوص المقروءة من أوراق الدير في المستقبل.

المصدر: ساينس ألرت