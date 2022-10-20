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برنتفورد يفرض التعادل السلبي على تشيلسي

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:49

برنتفورد يفرض التعادل السلبي على تشيلسي
برنتفورد يفرض التعادل السلبي على تشيلسي

فرض برنتفورد المفعم بالحيوية التعادل السلبي على ضيفه تشيلسي،  الأربعاء، لينهي مسيرة الانتصارات المتتالية للفريق الزائر في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عند أربع مباريات.

وكان إيفان توني، مهاجم برنتفورد الساعي لمقعد في تشكيلة إنجلترا خلال كأس العالم، مصدر ازعاج لدفاع تشيلسي وسنحت له فرصة للتسجيل في الدقيقة التاسعة لكن حارس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالاجا تصدى لها ببراعة.

وكاد برايان مبيومو أن يسجل هدف التقدم لأصحاب الضيافة في بداية الشوط الثاني لكن تسديدته ذهبت باتجاه حارس مرمى تشيلسي المتألق.

وغابت عن المحاولات الهجومية لتشيلسي الجدية الكافية. وتصدى حارس مرمى برنتفورد لتسديدة من قائد تشيلسي سيزار أزبليكويتا في الشوط الأول وأبعد محاولة من كاي هافرتس في الدقيقة 69.

وأنهى تشيلسي المباراة بقوة، إذ تصدى رايا لمحاولة خطيرة من البديل كريستيان بوليسيتش في آخر خمس دقائق، لكن برنتفورد تماسك ليحافظ على التعادل.

(رويترز)

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