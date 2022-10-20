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الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم العاشر

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:00

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نابلس - الرأي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تشديد إجراءاتها وحصارها العسكري لمدينة نابلس، لليوم العاشر على التوالي.

 وأغلقت قوات الاحتلال، غالبية الحواجز الرئيسية والفرعية ومنعت المواطنين أمام حركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها. وتمنع قوات الاحتلال، حركة المركبات في الكثير من الأحيان عبر الحواجز والطرق المختلفة، وخاصة في قرى جنوب وشرق المحافظة.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، قد أطلقت الثلاثاء الماضي، نداءً إلى أبناء الشعب الفلسطيني كافة في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، لإطلاق حملة واسعة لكسر حصار الاحتلال على نابلس والمستمر منذ 10 أيام.

 ودعت اللجنة لتسيير حافلات من أنحاء الضفة والداخل نحو نابلس لإجبار الاحتلال على إزالة الحواجز ورفع القيود عن المحافظة.

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