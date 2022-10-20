العدل تتناول في برنامج "اعرف حقك"اختصاص هيئة توثيق جرائم الاحتلال

غزة- الرأي

تواصل وزارة العدل بالتعاون مع اذاعة الرأي الحكومية تقديم حلقات برنامجها الإذاعي "إعرف حقك" والذي يهدف لنشر الوعي بالقضايا القانونية.

وتناولت الحلقة الخامسة عشر الحديث عن هيئة ملاحقة مجرمي الاحتلال الإسرائيلي" توثيق" اختصاصاتها ونشأتها وأهم نشاطاتها والملفات التي تقوم بإعدادها وذلك باستضافة المساعد القانوني فيها أ. عبد الكريم حلس.

وتحدث أ. عبد الكريم حلس عن اختصاصات هيئة توثيق ونشأتها والقانون الذي تحتكم له مشيراً إلى أنها أنشأت بموجب قانون رقم 4 لسنة 2010 وتتمتع بموجب القانون بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مشيراً إلى أنها تتشكل من رئيس اللجنة و13 عضواً من ذوي الاختصاص ويجب أن يكون مقرها الرئيس في مدينة القدس.

وتهدف توثيق كما أفاد حلس لملاحقة جرائم الاحتلال برصدها وتوثيقها وإعداد ملفات بها تمهيداً لرفعها أمام المحاكم الدولية والوطنية ومتابعة التنفيذ، وكذلك إعداد مشاريع القوانين ذات العلاقة بتخصصها، وإبداء الرأي والمشورة للجهات ذات الاختصاص.

أما عن نشاطات الهيئة قال حلس أنها تقوم بملاحقة كل جريمة مرتكبة من قبل الاحتلال سواء ضد الإنسان أو الممتلكات، من منشآت وأبنية ومنقولات ثم تقوم وحدة التوثيق والبحث الميداني بفرز الوثائق التي ترقى لجرائم دولية حسب المعايير التي وضعتها محكمة الجنايات الدولية ووفقاً للائحة أركان الجريمة المعتمدة لديها، لاسيما تلك الجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال حروبه المتتالية على قطاع غزة.

كما تحدث حلس عن علاقة الهيئة بكافة المؤسسات المحلية والدولية، لا سيما الحقوقية منها، التي قال أنها تربطها علاقة قوية بهذه المؤسسات وتعتبرها شريكة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن ذلك نجح في عدد من القضايا التي تم رفعها من قبل المؤسسات الدولية ضد الاحتلال أمام بعض المحاكم الوطنية اعتماداً على التقارير التي قامت هيئة " توثيق" بإعدادها وتزويد هذه المؤسسات بها.

وتعتمد وزارة العدل في خطتها على نشر التوعية القانونية لكافة أفراد المجتمع الفلسطيني، من خلال سلسة من الأنشطة والبرامج المختلفة والتي منها برنامج "إعرف حقك".

وللتعريف ببرنامج "إعرف حقك"، فهو برنامج إذاعي تطلقه وزارة العدل هدفه نشر الوعي القانوني والثقافة الحقوقية للجمهور الفلسطيني، ويبث البرنامج كل يوم أربعاء من كل أسبوع عبر أثير إذاعة الرأي FM98، ويتناول كافة تخصصات وزارة العدل بالإضافة للتعريف بمصطلحات قانونية يجدر بالمواطنين الإلمام بها