وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة تبدأ بإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة وكالة الرأي الفلسطينية خطط استيطانية جديدة للسيطرة على حي الشيخ جراح وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية الزوايدة يتفقد شارع محطة التحلية قبل تسويته وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية وادي غزة تعقد لقاًء توعوياً للكشف المبكر لسرطان الثدي وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يدين سحب جائزة الصحافة الدولية من الصحفية حماد وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تناقش إطلاق الخدمات الإلكترونية لرخص منشآت المهن التخصصية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم مخيمًا تعايشيًا لقادة المجموعات الكشفية وكالة الرأي الفلسطينية التلعيم تعلن عن فتح باب تجديد الترخيص للمراكز التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية المالية: ضريبة القيمة المضافة عمل متواصل وانجازات عديدة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

خطط استيطانية جديدة للسيطرة على حي الشيخ جراح

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:26

القدس المحتلة- الرأي

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، أنه يجري إعداد 3 خطط للموافقة عليها بهدف زيادة عدد المستوطنين في الشيخ جراح ومحيطه.

وبحسب الصحيفة، فإنه سيتم إقامة مبنى سكني جديدـ، وخطة لهدم مبنى حالي وإقامة آخر بدلًا، والخطة الثالثة مبنى تجاري، وجميعها ستقام بمحاذاة حي الشيخ جراح.

وستزيد هذه المخططات من عدد المستوطنين في محيط الحي الذي يشهد توترًا أمنيًا باستمرار بسبب محاولات المستوطنين الذين يقطنون بعضهم في أطرافه للسيطرة على ما بداخله من منازل فلسطينية.

ويقف ما يسمى "صندوق أراضي إسرائيل" خلف الخطط وذلك من خلال شراء أراضي من فلسطينيين ومن المستوطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى والكلية تفتتحان مختبر الطفولة المبكرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟