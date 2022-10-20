فصائل المقاومة: التميمي أظهر عجز الاحتلال أمام عزيمة شعبنا

غزة - الرأي

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد عدي التميمي، الذي استشهد مساء أمس الأربعاء بعد تنفيذه عملية ثانية على حاجز "معاليه أدوميم" بالقدس وذلك بعد عملية حاجز شعفاط بالقدس المحتلة قبل 11 يومًا والتي أسفرت عن مجندة إسرائيلية.

وقالت الفصائل في بيان وصل وكالة "الرأي" الخميس: "إن التميمي كسر هيبة منظومة الاحتلال وأظهر بإبداعه وإرادته مدى ضعفها وعجزها أمام عزيمة شعبنا الوثابة".

وأضافت "أن البطولة التي سطرها الشهيد التميمي وهو يقاتل حتى الرمق الأخير لهي مفخرة لكل الأجيال بل لكل الأمة وتأكيد أن إجرام وعدوان الاحتلال لن يكسر إرادة شعبنا ولن يحرف بوصلة الأجيال عن مواصلة درب الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض ودحر الاحتلال".

وشددت على أن التميمي يمثل الشعب الفلسطيني أجمع ودماؤه الطاهرة أمانة في أعناق الجميع.

وأكدت "أن هذا يفرض علينا التمسك بالسير على دربه وطريقه نحو فرض معادلة جديدة عنوانها المقاومة مستمرة ومتصاعدة بمختلف أشكالها وخاصة بالمقاومة المسلحة باعتبارها الخيار الاستراتيجي لدحر الاحتلال".