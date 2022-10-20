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سلسة فعاليات في غزة تكريمًا للشهيد عدي التميمي

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:54

غزة- الرأي

شهد قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، سلسلة فعاليات شعبية وفصائلية تكريمًا لروح الشهيد المقدسي عدي التميمي، وذلك استجابةً لدعوة القوى الوطنية والإسلامية والغرفة المشتركة لفصائل المقاومة.

واستشهد التميمي (22 عاما) مساء أمس الأربعاء بعد تنفيذه عملية ثانية عند حاجز عند مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، بعد 10 أيام من الملاحقة في أعقاب تنفيذه عملية على حاجز شعفاط أدت لمقتل مجندة إسرائيلية.

وتوقفت حركة السير على المفترقات الرئيسية بمدينة غزة عند الساعة 12 ظهرا، فيما نظمت فصائل فلسطينية في ساحة الجندي المجهول وسط المدينة وقفة تضامنية مع أهالي القدس والضفة الغربية، وتحيةً للشهيد التميمي، كما وقف رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار دقيقة صمت وقرأ الفاتحة على روح الشهيد البطل عدي التميمي.

وشهد لقاء نظمته وزارة الأوقاف الشؤون الدينية الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح الشهيد التميمي، بينما نظمت وزارة التربية والتعليم العالي وقفات فخر واعتزاز خلال الطابور المدرسي الصباحي بالمدارس الحكومية إهداءً وتخليداً لروح الشهيد البطل عدي التميمي.

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