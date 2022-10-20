التعليم تُشارك في معرض "زهور وطيور فلسطين 2022"

غزة- الرأي

شاركت وزارة التربية والتعليم العالي في معرض زهور وطيور فلسطين لعام 2022، المقام على أرض الجندي المجهول والذي تنظمه سلطة المياه وجودة البيئة ضمن فعاليات إحياء يوم البيئة العربي بالشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات المحلية.

ومثّل الوزارة في المعرض م. شادي هنية مدير التعليم المهني بالوزارة، وم. محمود العسكري مدير مدرسة هاني نعيم الزراعية، إضافة إلى العديد من المعلمين وطلبة المدارس.

وقال هنية إن الوزارة تثمن هذا المعرض الذي يؤكد على أهمية المنتجات والمشاريع الوطنية الفلسطينية في مجال الزراعة والطيور ويؤكد على أهمية السعي للحفاظ على البيئة الفلسطينية.

وتضمنت مشاركة الوزارة أيضاً بعض المنتجات والمحاصيل الزراعية من مدرسة هاني نعيم الزراعية.

كما زار المعرض وفود من المدارس وذلك ضمن تثقيف الطلبة في المجالات الزراعية والبيئية.