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الاحتلال يرفض تسليم جثمان الشهيد "التميمي" ويُغلق العزاء

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 04:34

الشهيد عدي التميمي
الشهيد عدي التميمي

فلسطين المحتلة - الرأي

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، تسليم جثمان الشهيد عدي التميمي أو رؤية عائلته له، واكتفت بتعرفها عليه فقط.

وذكرت مصادر محلية أنه سيتم يوم الأحد القادم، تقديم طلب للاحتلال للسماح للعائلة برؤيته.

ولفتت إلى أن الاحتلال رفض خروج والدة الشهيد من الحبس المنزلي في منزل عائلتها ببلدة سلوان بالقدس المحتلة حتى تاريخ 25 من الشهر الجاري، كما رفضت وصولها إلى مخيم شعفاط حتى نهاية هذا الشهر.

وأشارت إلى أن محكمة الصلح الإسرائيلية مددت اليوم توقيف شقيق الشهيد قاسم التميمي حتى يوم الاثنين المقبل، علما أنه معتقل منذ التاسع من الشهر الجاري.

في ذات السياق، أصدرت قوات الاحتلال قراراً عسكرياً يجبر عائلة الشهيد عدي التميمي على إغلاق بيت العزاء في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وكان الشهيد "التميمي" قدر ارتقى برصاص الاحتلال ليلة أمس داخل مستوطنة " معاليه أدوميم " شرقي القدس المحتلة، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار.

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