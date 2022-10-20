إصابة فتى واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب اليوم الخميس، فتى برصاص قوات الاحتلال، فيما جرى اعتقال أربعة شبان خلال مواجهات اندلعت في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة

وذكرت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت في منطقة واد خنيس ببلدة سعير شرقي الخليل، حيث أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان.

ولفتت إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة فتى برصاصة في البطن نقل على إثرها إلى مشفى الأهلي في الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان بعد الاعتداء عليهم في كمين نصبته خلال المواجهات الدائرة في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

وأصيب شابان برصاص الاحتلال الحي خلال المواجهات في منطقة باب الزاوية، بالإضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.