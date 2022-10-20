وكالة الرأي الفلسطينية العدل تبحث مع وزارة المالية خطة تغيير مقر المعهد العالي للقضاء وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تتابع إجراءات التحول الرقمي للسجل العدلي والمعاملات العدلية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث إنشاء وحدة جراحة مخ وأعصاب بمستشفى شهداء الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُشارك في معرض "زهور وطيور فلسطين 2022" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُنفذ دورة تدريبية في مجال "المركبات الهجينة و الكهربائية وكالة الرأي الفلسطينية مذكرة تفاهم بين "التعليم والهلال الأحمر التركي" لتوزيع قرطاسية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تُنشئ مدرسة حقلية لمزارعي الفراولة شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية سلسة فعاليات في غزة تكريمًا للشهيد عدي التميمي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تعقد ورشة حول إعداد الخطة التشغيلية والسنوية لعام 2023 وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى غزة الأوروبي يجري أكثر من 50 عملية جراحية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إصابة فتى واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 04:45

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب اليوم الخميس، فتى برصاص قوات الاحتلال، فيما جرى اعتقال أربعة شبان خلال مواجهات اندلعت في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة

وذكرت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت في منطقة واد خنيس ببلدة سعير شرقي الخليل، حيث أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان.

ولفتت إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة فتى برصاصة في البطن نقل على إثرها إلى مشفى الأهلي في الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان بعد الاعتداء عليهم في كمين نصبته خلال المواجهات الدائرة في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

وأصيب شابان برصاص الاحتلال الحي خلال المواجهات في منطقة باب الزاوية، بالإضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى والكلية تفتتحان مختبر الطفولة المبكرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟