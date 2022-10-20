وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف والإعلام الحكومي تعقدان لقاءً مع النخب المجتمعية وكالة الرأي الفلسطينية إصابة فتى واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرفض تسليم جثمان الشهيد "التميمي" ويُغلق العزاء وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشرع بتجهيز مشتل غزة المركزي وكالة الرأي الفلسطينية العدل تبحث مع وزارة المالية خطة تغيير مقر المعهد العالي للقضاء وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تتابع إجراءات التحول الرقمي للسجل العدلي والمعاملات العدلية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث إنشاء وحدة جراحة مخ وأعصاب بمستشفى شهداء الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُشارك في معرض "زهور وطيور فلسطين 2022" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُنفذ دورة تدريبية في مجال "المركبات الهجينة و الكهربائية وكالة الرأي الفلسطينية مذكرة تفاهم بين "التعليم والهلال الأحمر التركي" لتوزيع قرطاسية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إطلاق حملة إلكترونية تنديداً بمحاربة المحتوى الفلسطيني

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:54

صورة رمزية
صورة رمزية

فلسطين المحتلة - الرأي

أطلق نشطاء، حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنديداً بمحاربة المحتوى الفلسطيني من قبل شركة "ميتا" المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام.

ودعت الحملة التي انطلقت مساء اليوم الخميس إلى التغريد والنشر تحت وسم   (MetaStopCensoringPalestine#).

وأكدت الحملة، أنه حان الوقت لرفع الصوت عالياً ضد محاربة "ميتا" المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تملكها.

وتأتي عمليات الحذف وتقييد المحتوى بعد تصريحات وزير حرب الاحتلال "بيني غانتس" الأخيرة التي حرض فيها ضد المحتوى الفلسطيني.

بدوره، رصد مركز صدى سوشال، عدداً من الانتهاكات ضد الصفحات والمؤسسات الإعلامية مثل "شبكة قدس والقسطل الإخباري وغيرها"، وكذلك ضد النشطاء والصحفيين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى والكلية تفتتحان مختبر الطفولة المبكرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟