إطلاق حملة إلكترونية تنديداً بمحاربة المحتوى الفلسطيني

فلسطين المحتلة - الرأي

أطلق نشطاء، حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنديداً بمحاربة المحتوى الفلسطيني من قبل شركة "ميتا" المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام.

ودعت الحملة التي انطلقت مساء اليوم الخميس إلى التغريد والنشر تحت وسم (MetaStopCensoringPalestine#).

وأكدت الحملة، أنه حان الوقت لرفع الصوت عالياً ضد محاربة "ميتا" المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تملكها.

وتأتي عمليات الحذف وتقييد المحتوى بعد تصريحات وزير حرب الاحتلال "بيني غانتس" الأخيرة التي حرض فيها ضد المحتوى الفلسطيني.

بدوره، رصد مركز صدى سوشال، عدداً من الانتهاكات ضد الصفحات والمؤسسات الإعلامية مثل "شبكة قدس والقسطل الإخباري وغيرها"، وكذلك ضد النشطاء والصحفيين.